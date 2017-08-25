ПСЖ сделал предложение по Хосе Рейне

ПСЖ сделал предложение по голкиперу "Наполи" Хосе Рейне, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, французский клуб дает за Рейну 5 миллионов евро и вратаря Альфонса Ареоля в аренду на год.

Сообщается, что "Наполи" не интересен Ареоля и они намерены сохранить Рейну в команде.

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