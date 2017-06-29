ПСЖ сделал предложение по игроку основного состава "Реала"

Теги реал мадридпсжкейлор навас

ПСЖ сделал предложение по игроку основного состава "Реала"Французский ПСЖ нацелился на голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане уже сделали солидное в финансовом плане предложение 30-летнему вратарю, однако футболист пока не спешит принимать решение. Костариканец намерен прояснить ситуацию с трансферными планами королевского клуба - если руководство планирует подписание потенциального "первого номера", то он будет готов перебраться в Лигу 1.

Напомним, ПСЖ послал жесткое сообщение "Барселоне". | soccernews.ru

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