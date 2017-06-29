ПСЖ сделал предложение по игроку основного состава "Реала"

Французский ПСЖ нацелился на голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане уже сделали солидное в финансовом плане предложение 30-летнему вратарю, однако футболист пока не спешит принимать решение. Костариканец намерен прояснить ситуацию с трансферными планами королевского клуба - если руководство планирует подписание потенциального "первого номера", то он будет готов перебраться в Лигу 1.

Напомним, ПСЖ послал жесткое сообщение "Барселоне". | soccernews.ru