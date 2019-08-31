ПСЖ сделал предложение по трансферу Эриксена
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в ПСЖ.
Как сообщает L`Equipe, парижане предлагают за 26-летнего датчанина 90 миллионов евро.
Отмечается, что игрок предпочел бы перейти в "Барселону" или Реал". Однако каталонцы работают над возвращением Неймара, а наставник "сливочных" Зинедин Зидан просит клуб подписать Поля Погба.
Напомним, что Эриксен отказывается продлевать соглашение с клубом, поэтому "Тоттенхэм" хочет продать его этим летом, чтобы выручить хоть какие-то деньги.
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