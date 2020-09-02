ПСЖ сделал предложение по защитнику "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин попал в сферу интересов ПСЖ.
Как сообщает The Guardian, парижане предлагают за 25-летнего испанца 28 миллионов евро.
Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года. На него также претендуют "Бавария" и "Ювентус".
Бельерин выступает за "Арсенал" с 2013 года. В минувшем сезоне на счету Бельерина один гол и одна результативная передача в 23 играх.
Читайте также: ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 сентября
-
"Эвертон" договорился с Хамесом об условиях контракта
-
"Ротор" подпишет лучшего игрока чемпионата Грузии 2019 года
-
Миранчук прибыл в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту"
-
Гус Тиль отправился в Германию для завершения перехода во "Фрайбург"
-
Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро
-
"Динамо" подпишет форварда "Арсенала"
-
ПСЖ сделал предложение по защитнику "Арсенала"
-
Упамекано контактирует с другими клубами, несмотря на продление контракта с "РБ Лейпцигом"
-
"Спартак" дозаявил Селихова на этот сезон
-
Де Йонг высказался о назначении Кумана на пост тренера "Барселоны"
-
"Аталанта" отпустила защитника в "Лестер" и уже нашла ему замену
-
1
Канте определился со своим будущим
-
ЦСКА получил штраф за большое количество желтых карточек в игре с "Ахматом"
-
"Сельта" взяла сутки для ответа "Локомотиву" по переходу Санти Мины
-
2
Кандидат в президенты "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси
-
Донни ван де Бек определился с игровым номером в "Манчестер Юнайтед"
-
Антон Миранчук высказался о переходе брата Алексея в "Аталанту"
-
"Милан" договорился о трансфере "нового Пирло"
-
Набабкин перенес операцию на колене
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13