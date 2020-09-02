ПСЖ сделал предложение по защитнику "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает The Guardian, парижане предлагают за 25-летнего испанца 28 миллионов евро.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года. На него также претендуют "Бавария" и "Ювентус".

Бельерин выступает за "Арсенал" с 2013 года. В минувшем сезоне на счету Бельерина один гол и одна результативная передача в 23 играх.

Читайте также: ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы. | http://soccernews.ru