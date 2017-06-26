ПСЖ сделал предложение по защитнику дортмундской "Боруссии"
Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру может продолжить карьеру во Франции, сообщает Bild.
По сведениям издания, купить 23-летнего португальца хочет ПСЖ, который уже сделал "шмелям" предложение в размере 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Геррейру сыграл за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
Не пропустите: Три топ-клуба претендуют на Рафаэля Геррейру. | http://soccernews.ru
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|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
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|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
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|36
|19
|Нанси
|38
|35
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|Бастия
|38
|34