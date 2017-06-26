ПСЖ сделал предложение по защитнику дортмундской "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру может продолжить карьеру во Франции, сообщает Bild.

По сведениям издания, купить 23-летнего португальца хочет ПСЖ, который уже сделал "шмелям" предложение в размере 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Геррейру сыграл за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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