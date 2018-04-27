ПСЖ сделал предложение Венгеру

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ПСЖ сделал предложение Венгеру

Руководство ПСЖ хочет видеть Арсена Венгера в команде на посту генерального менеджера.

Как сообщает The Sun, боссы парижан предложили Венгеру четырех летнее соглашение.

Отмечается, что новым наставником ПСЖ станет Томас Тухель.

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