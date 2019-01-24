ПСЖ сделал предложение Венгеру
Новым спортивным директором ПСЖ может стать Арсен Венгер, сообщает ESPN.
По сведениям издания, парижский клуб уже сделал соответствующее предложение французскому специалисту. На этом посту Венгер может сменить Антеро Энрике, работой которого недовольно руководство ПСЖ. Главными претензиями к Энтеро являются провалившийся трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, который решил перейти в "Барселону", а также отказ продлевать контракт с клубом хавбека Адриена Рабьо, который также может стать игроком каталонского клуба.
69-летний Венгер покинул пост наставника "Арсенал" прошлым летом и в данный момент является безработным. Венгер не намерен завершать карьеру и в данный момент находится в поисках работы.
Не пропустите: ПСЖ принял решение по Паредесу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси" в упорнейшем матче одолел "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Лиги
-
"Аякс" вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
-
В "Ювентусе" приняли важное решение по Бенатиа
-
Де Йонг объяснил, почему отказался перейти в "Манчестер Сити" и ПСЖ
-
ПСЖ сделал предложение Венгеру
-
ЦСКА близок к первому зимнему трансферу
-
"Эспаньол" упустил победу над "Бетисом" в Кубке Короля
-
"Монако" определился с основным кандидатом на пост главного тренера
-
"Челси" представил Игуаина
-
"Кристал Пэлас" объявил о переходе игрока юношеской сборной Бразилии
-
Травма Неймара: появились новые подробности
-
Соперник "Зенита" в Лиге Европы с позором вылетел из Кубка Турции
-
Роналду может быть лишен престижной награды
-
"Зенит" получил предложение купить игрока сборной Бельгии
-
"Барселона" вступила в борьбу за звезду сборной Испании
-
Легенда сборной Англии назвал дату завершения карьеры
-
"Монако" объявил об отстранении Анри от обязанностей главного тренера
-
Они живы: семья Салы ярко отреагировала на прекращение поисков пропавшего самолета
-
"Манчестер Юнайтед" понес серьезнейшую потерю перед битвой с "Арсеналом" в Кубке Англии
-
"Атлетико" близок к новому контракту с Симеоне: стали известны детали соглашения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14