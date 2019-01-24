ПСЖ сделал предложение Венгеру

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ПСЖ сделал предложение Венгеру

Новым спортивным директором ПСЖ может стать Арсен Венгер, сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижский клуб уже сделал соответствующее предложение французскому специалисту. На этом посту Венгер может сменить Антеро Энрике, работой которого недовольно руководство ПСЖ. Главными претензиями к Энтеро являются провалившийся трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, который решил перейти в "Барселону", а также отказ продлевать контракт с клубом хавбека Адриена Рабьо, который также может стать игроком каталонского клуба.

69-летний Венгер покинул пост наставника "Арсенал" прошлым летом и в данный момент является безработным. Венгер не намерен завершать карьеру и в данный момент находится в поисках работы.

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