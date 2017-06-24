ПСЖ сделал рекордное в истории футбола предложение по Мбаппе

Как информирует испанская пресса, у мадридского "Реала" появился серьезный конкурент в борьбе за форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Так, французский ПСЖ сделал рекордное в истории футбола предложение по 18-летнему нападающему монегасков в размере 135,5 млн евро.

В завершившемся сезоне Мбаппе забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Монако".

Напомним, "Ливерпуль" готов перебить любое предложение по Мбаппе. | soccernews.ru