ПСЖ сделал Роналду очень щедрое предложение

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ПСЖ сделал Роналду очень щедрое предложение

ПСЖ сделал очень щедрое предложение нападающему "Реала" Криштиану Роналду, сообщает El Confidencial.

По информации источника, парижане готовы заплатить 32-летнему португальцу за пять лет в столице Франции 300 миллионов евро. Стоит отметить, что схожий оклад по новому контракту получил форвард "Барселоны" Лионель Месси

Сам Роналду вполне возможно ответит согласием ПСЖ, так как руководство "Реала" отказывается пересматривать размер его зарплаты, а также начинает подыскивать ему замену, что очень не нравится звёздному футболисту.

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