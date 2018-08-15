ПСЖ сделал трансферный запрос по защитнику "Ювентуса"

ПСЖ сделал трансферный запрос по защитнику туринского "Ювентуса" Алексу Сандро, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Однако "старая синьора" отказалась вступать в переговоры с парижанами по возможному трансферу 27-летнего бека, сославшись на то, что не намерена его продавать.

В прошлом сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, ПСЖ поставил ультиматум своему хавбеку. | soccernews.ru