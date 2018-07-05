ПСЖ сделал выбор между Неймаром и Мбаппе

ПСЖ не намерен расставаться этим летом ни с одной из своих двух главных звезд - ни с Неймаром, ни с Килианом Мбаппе.

Однако, как информирует испанская пресса, если перед парижанами встанет выбор, кого из двух нападающих сохранить, клуб сделает ставку на молодого француза. В стане чемпиона Франции считают, что 19-летний форвард выигрывает конкуренцию у бразильца сразу в нескольких аспектах - потенциале, образе жизни, личностных качествах.

Напомним, Рабьо потребовал от ПСЖ оклад в размере 30-ти миллионов евро. | soccernews.ru