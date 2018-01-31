ПСЖ сделал заманчивое предложение ведущему игроку "Атлетико"

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ПСЖ сделал заманчивое предложение ведущему игроку "Атлетико"Французский ПСЖ сделал заманчивое предложение голкиперу мадридского "Атлетико" Яну Облаку, информирует Get Football News France со ссылкой на Paris United.

Так, по сведениям источника, парижане уже вышли на контакт с агентом 25-летнего вратаря "матрасников" Михой Млакаром. Результатом предварительных переговоров между сторонами стало согласование будущего возможного оклада словенца в стане "красно-синих" в размере 14-ти миллионов евро за сезон и подписного бонуса в 10 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ обыграл "Ренн" и вышел в финал кубка лиги. | soccernews.ru

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