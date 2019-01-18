ПСЖ сделал "Зениту" предложение по трансферу ключевого игрока

ПСЖ проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него 35 миллионов евро. Впрочем, "Зенит" оценивает хавбека не менее, чем в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился о личном контракте с "Челси".

В нынешнем сезоне 24-летний Паредес провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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