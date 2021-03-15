ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Нанту",
Парижане продолжают идти на втором месте, отставая от лидирующего "Лилля" на 3 очка. "Нант" по-прежнему занимает 18-е место.
ПСЖ - "Нант" 1:2
Голы: Дракслер, 42 - 1:0, Коло-Муани, 59 - 1:1, Саймон, 71 - 1:2
ПСЖ: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Дагба (Керер, 74), Диалло, Данилу Перейра, Рафинья (Икарди, 56), Ди Мария (Паредес, 62), Верратти, Дракслер (Сарабия, 74), Мбаппе.
"Нант": Лафон, Паллуа, Траоре, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Луза, 84), Туре, Саймон (Бамба, 83), Чиривелья, Коко, Коло-Муани (Эмон, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13