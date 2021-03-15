ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1

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ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Нанту",

Парижане продолжают идти на втором месте, отставая от лидирующего "Лилля" на 3 очка. "Нант" по-прежнему занимает 18-е место.

ПСЖ - "Нант" 1:2

Голы: Дракслер, 42 - 1:0, Коло-Муани, 59 - 1:1, Саймон, 71 - 1:2

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Дагба (Керер, 74), Диалло, Данилу Перейра, Рафинья (Икарди, 56), Ди Мария (Паредес, 62), Верратти, Дракслер (Сарабия, 74), Мбаппе.

"Нант": Лафон, Паллуа, Траоре, Кастеллетто, Жиротто, Блас (Луза, 84), Туре, Саймон (Бамба, 83), Чиривелья, Коко, Коло-Муани (Эмон, 83).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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