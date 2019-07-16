ПСЖ серьезно пригрозил Неймару

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ПСЖ серьезно пригрозил Неймару

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пригрозил бразильскому нападающему Неймару, сообщает El Pais. 

По сведениям издания, босс парижского клуба был разъярен из-за желания бразильца вернуться в "Барселону", причем с понижением зарплаты. В связи с этим Аль-Хелаифи объявил Неймару, что ни разу не выпустит его на поле до конца контракта, который действует до лета 2022 года. После этого форвард приступил к тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму парижский клуб выкупил трансфер игрока летом 2017 года.

Не пропустите: ПСЖ ответил "Барселоне" на предложение обменять Неймара на Коутиньо и Дембеле с доплатой. | http://soccernews.ru
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