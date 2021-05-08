"ПСЖ" скоро объявит о продлении контракта с Неймаром

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Как сообщает L'Equipe, в субботу "ПСЖ" объявит о продлении контракта с бразильским форвардом Неймаром. Соглашение будет рассчитано до 2026-го года.

Нынешний контракт Неймара истекает в 2022 году. Бразилец перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года из "Барселоны", сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Вместе с командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

В этом сезоне Неймар провел 27 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.

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