"ПСЖ" скоро объявит о продлении контракта с Неймаром
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Как сообщает L'Equipe, в субботу "ПСЖ" объявит о продлении контракта с бразильским форвардом Неймаром. Соглашение будет рассчитано до 2026-го года.
Нынешний контракт Неймара истекает в 2022 году. Бразилец перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года из "Барселоны", сумма трансфера составила 222 миллиона евро.
Вместе с командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.
В этом сезоне Неймар провел 27 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.
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|Монпелье
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|Страсбур
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|11
|Анжер
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|Бордо
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|Нант
|28
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|Брест
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|Дижон
|28
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|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
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