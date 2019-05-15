ПСЖ следит за ситуацией с Гризманном

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ПСЖ следит за ситуацией с Гризманном

ПСЖ проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну, который накануне объявил о скором уходе из мадридского клуба.

Как сообщает Le Parisien, парижане следят за ситуацией, но пока не выходили на звёздного футболиста с конкретным предложением.

Главным претендентом на француза считается "Барселона", но ПСЖ вполне может соблазнить игрока более выгодными условиями личного контракта.

Напомним, что с 1 июля сумма отступных за Гризманна уменьшится с 200 до 120 миллионов евро. 20 процентов от сделки полагается бывшему клубу форварда "Реал Сосьедаду".

Не пропустите: ПСЖ готов заплатить более 200 миллионов евро за трех игроков "Реала". | http://soccernews.ru
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