ПСЖ следит за ситуацией с Моуринью

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ПСЖ следит за ситуацией с МоуриньюФранцузский ПСЖ следит за ситуацией с главным тренером английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Как информирует le10sport, парижане вполне будут готовы побороться следующим летом за наставника "красных дьяволов", если тот изъявит желание покинуть свой клуб по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не может договориться с ПСЖ по Моуре. | soccernews.ru

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