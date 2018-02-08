ПСЖ следит за ситуацией с Зиданом

Теги псжреал мадридзинедин зиданунаи эмери

ПСЖ следит за ситуацией с ЗиданомФранцузский ПСЖ следит за ситуацией, которая складывается вокруг будущего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Как информирует Le 10 Sport, парижане рассматривают вариант, при котором следующим летом они расстанутся со своим наставником Унаи Эмери. Французский же наставник "сливочных" рассматривается ими в качестве одного из приоритетных кандидатов на его замену. Поэтому в клубе не исключают, что уже в будущем будут установлены с ним первые контакты.

Напомним, Эмери высказался о переходе Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru

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