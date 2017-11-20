ПСЖ следит за "японским Месси"

Французский ПСЖ интересуется полузащитником "Токио" Такефусой Кубо, которого именуют "японским Месси".

Как информирует France Football, парижане следят за прогрессом 16-летнего хавбека, который на протяжении четырех лет занимался в академии каталонской "Барселоны". Французский гранд уже успел установить контакты с окружением перспективного футболиста на случай его возможного переезда в Европу.

Напомним, ПСЖ придется заплатить солидную сумму, в случае подписания контракта с Моуринью. | soccernews.ru