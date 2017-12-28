ПСЖ снизил цену на Ди Марию
Французский ПСЖ снизил цену на своего вингера Анхеля Ди Марию, информирует испанская пресса.
Сообщается, что в зимнее трансферное окно парижане будут готовы расстаться с 29-летним футболистом за сумму, равную 45-ти миллионам евро, хотя еще летом за аргентинца его клуб планировал получить не менее 75-ти миллионов евро.
Напомним, Эмери будет следить за игроками ПСЖ с помощью GPS. | soccernews.ru
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|Страсбур
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|Дижон
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|ФК Кан
|18
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|Генгам
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|16
|Сент-Этьен
|18
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|18
|15
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