ПСЖ снизил цену на Ди Марию

Французский ПСЖ снизил цену на своего вингера Анхеля Ди Марию, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в зимнее трансферное окно парижане будут готовы расстаться с 29-летним футболистом за сумму, равную 45-ти миллионам евро, хотя еще летом за аргентинца его клуб планировал получить не менее 75-ти миллионов евро.

Напомним, Эмери будет следить за игроками ПСЖ с помощью GPS. | soccernews.ru