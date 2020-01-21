ПСЖ снизил цену на Кавани
ПСЖ готов расстаться с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и снизил цену на игрока, сообщает ESPN.
По сведениям издания, французский клуб хочет получить за игрока 20 миллионов евро, вместо 30 миллионов, которые требовал ранее. Интерес к уругвайцу проявляют "Атлетико", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за "Пари Сен-Жермен" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. На его счету 198 голов в 293 поединке. Контракт игрока с парижским клубом истекает летом 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12