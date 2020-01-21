ПСЖ снизил цену на Кавани

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ПСЖ снизил цену на Кавани

ПСЖ готов расстаться с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и снизил цену на игрока, сообщает ESPN.

По сведениям издания, французский клуб хочет получить за игрока 20 миллионов евро, вместо 30 миллионов, которые требовал ранее. Интерес к уругвайцу проявляют "Атлетико", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за "Пари Сен-Жермен" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. На его счету 198 голов в 293 поединке. Контракт игрока с парижским клубом истекает летом 2020 года.

Не пропустите: В ПСЖ подтвердили желание Кавани покинуть клуб. | http://soccernews.ru

 
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