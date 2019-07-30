ПСЖ снизил цену на Неймара

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ПСЖ снизил цену на Неймара

ПСЖ намерен продать нападающего Неймара, полагая, что его присутствие в команде принесёт больше вреда, чем пользы.

В связи с этим, как сообщает Sport.es, парижский клуб решил снизить цену на 27-летнего бразильца до 180 миллионов евро.

При этом столичный гранд настаивает на том, чтобы вся сумма была выплачена деньгами. То есть включение в сделку других игроков их не интересует.

Такое условие заметно осложняет возвращение Неймара в "Барселону", поскольку заплатив столько каталонцы рискуют столкнуться с санкциями от УЕФА за нарушение правил ФФП.

Не пропустите: Неймар не будет тренироваться с ПСЖ ещё минимум две недели. | http://soccernews.ru
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