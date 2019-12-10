ПСЖ снизил цену на Неймара
ПСЖ решил уменьшить стоимость нападающего Неймара, чтобы летом расстаться с игроком, который не хочет выступать за клуб.
По информации Marca, парижане рассчитывают продать бразильца за 180 миллионов евро. Ранее они требовали 300 миллионов.
Напомним, что сам футболист намерен вернуться в "Барселону", где он уже играл с 2013 по 2017 год.
Трансфер Неймара обошёлся ПСЖ два с половиной года назад в 222 миллиона евро, что до сих пор остаётся мировым рекордом.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Марсель
|17
|34
|3
|Лилль
|17
|28
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
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|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|17
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Тулуза
|17
|12
|20
|Ним
|16
|12