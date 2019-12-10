ПСЖ снизил цену на Неймара

Теги псжнеймартрансферы

ПСЖ снизил цену на Неймара

ПСЖ решил уменьшить стоимость нападающего Неймара, чтобы летом расстаться с игроком, который не хочет выступать за клуб.

По информации Marca, парижане рассчитывают продать бразильца за 180 миллионов евро. Ранее они требовали 300 миллионов.

Напомним, что сам футболист намерен вернуться в "Барселону", где он уже играл с 2013 по 2017 год.

Трансфер Неймара обошёлся ПСЖ два с половиной года назад в 222 миллиона евро, что до сих пор остаётся мировым рекордом.

Не пропустите: ПСЖ интересуется Садио Мане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов

Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 16 39
2 Марсель Марсель 17 34
3 Лилль Лилль 17 28
4 Ренн Ренн 16 27
5 Бордо Бордо 17 26
6 Нант Нант 17 26
7 Лион Лион 17 25
8 Сент-Этьен Сент-Этьен 17 25
9 Реймс Реймс 16 24
10 Монпелье Монпелье 17 24
11 Монако Монако 16 24
12 Анжер Анжер 17 24
13 Ницца Ницца 17 23
14 Брест Брест 17 21
15 Страсбур Страсбур 17 21
16 Дижон Дижон 17 16
17 Амьен Амьен 16 16
18 Метц Метц 17 15
19 Тулуза Тулуза 17 12
20 Ним Ним 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов