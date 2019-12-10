ПСЖ снизил цену на Неймара

ПСЖ решил уменьшить стоимость нападающего Неймара, чтобы летом расстаться с игроком, который не хочет выступать за клуб.

По информации Marca, парижане рассчитывают продать бразильца за 180 миллионов евро. Ранее они требовали 300 миллионов.

Напомним, что сам футболист намерен вернуться в "Барселону", где он уже играл с 2013 по 2017 год.

Трансфер Неймара обошёлся ПСЖ два с половиной года назад в 222 миллиона евро, что до сих пор остаётся мировым рекордом.

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