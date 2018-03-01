ПСЖ снова громит "Марсель" и выходит в полуфинал Кубка Франции
Центральным противостоянием на стадии четвертьфинала Кубка Франции стала схватка двух самых титулованных команд в этом соревновании ПСЖ и "Марселя" на столичном "Парк де Пренс". Любопытно, что всего несколько дней назад парижане и провансальцы выясняли отношения в рамках национального первенства и тот матч завершился не только разгромным поражением подопечных Руди Гарсии, но и скандалом, связанным с травмой одного из лучших футболистов мира Неймара. По окончании встречи всплыла информация о том, что марсельцы якобы специально нанесли травму бразильскому нападающему, дабы таким образом усмирить его и тем самым выбили его со строя, как минимум, на два месяца.
По сравнению с воскресным поединком главнокомандующий столичного клуба прогнозируемо применил внушительную ротацию. Неприкасаемыми остались лишь Тьяго Силва, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Помимо травмированного Неймара на участие в матче не мог рассчитывать и дисквалифицированный Дани Алвес, поэтому свой шанс с первых минут получили Тома Менье и Анхедь Ди Мария. Руди Гарсия также поменял пол стартового состава. На скамейке для запасных остались сидеть такие основные исполнители, как Йоанн Пеле, Роланду, Джордан Амави, Андре Замбо-Ангисса и Валер Жермен. А главная звезда "южан" Димитри Пайе не попал даже в заявку на матч.
В отличие от предыдущей дуэли, кубковый матч команды начали достаточно в среднем темпе. С первых же минут "Марсель" захватил инициативу, но это продолжалось совсем недолго и никакой угрозы хозяйским воротам не принесло. Напротив, уже на восьмой минуте ПСЖ имел великолепную возможность открыть счет, но выстрел Берчиче с линии штрафной мастерски парировал Манданда. А уже в следующем выпаде должен был забить Кавани, но уругвайца подвела точность.
В целом, весь первый тайм не оправдывал ожидания зрителей – был достаточно скучным. Провансальцы так и не смогли создать ничего опасного у ворот Кевина Траппа. Парижане также получали мало удовольствия от игры, хотя важнейший гол в раздевалку им все же удалось провести: Ди Мария с радиуса штрафной нанес удар своей нерабочей правой и мяч рикошетом от Рами влетел в ближний угол ворот французского ветерана.
Во второй половине встречи подопечные Унаи Эмери не откладывать на потом и уже в самом дебюте закрыли все вопросы относительно победителя. На 48-й минуте дубль оформил Ди Мария, снова расстреляв ближний угол гостевых владений. После этого хозяева перешли на эконом-режим, а провансальцы не сильно то и рвались отыграться.
Не имел права уйти с поля без забитого мяча Кавани, который на 81-й минуте провел свой дежурный гол и таким образом оформил второй парижский разгром "Марселя" в течение трех дней.
ПСЖ – "Марсель" – 3:0
Голы: Ди Мария, 45+1 – 1:0, Ди Мария, 48 – 2:0, Кавани, 81 – 3:0
ПСЖ: Трапп, Менье (Рабьо, 79), Т. Силва, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Т. Мотта (Диарра, 74), Дракслер, Мбаппе (Пасторе, 46), Ди Мария, Кавани
"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Абденнур, Сакаи, Лопес, Л. Густаво (Камара, 58), Товен (Сари, 53), Сансон (Амави, 74), Окампос, Н’Джие
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Ювентус" - "Аталанта" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
За "курортными" тремя очками? "Барселона" на Канарских островах проэкзаменует "Лас-Пальмас"
-
"Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии
-
Бенефис Гризманна: "Атлетико" громит "Леганес"
-
Гризманн вошел в пятерку самых результативных игроков из Ла Лиги с сезона 2014/15
-
ПСЖ одобрил операцию Неймара
Лента новостей
-
Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"
-
За "курортными" тремя очками? "Барселона" на Канарских островах проэкзаменует "Лас-Пальмас"
-
"Лацио" – "Милан" – 0:0, пен. 4:5 (обзор)
-
"Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии
-
"Атлетико" - "Леганес" - 4:0 (обзор)
-
Бенефис Гризманна: "Атлетико" громит "Леганес"
-
"Эйбар" – "Вильярреал" - 1:0 (обзор)
-
Черышев не помог "Вильярреалу" избежать поражения от "Эйбара"
-
Дортмундская "Боруссия" хочет продлить Ройса
-
ПСЖ – "Марсель" – 3:0 (обзор)
-
Ван Перси забил 300-й гол в карьере
-
ПСЖ снова громит "Марсель" и выходит в полуфинал Кубка Франции
-
Гризманн - стал первым игроком "Атлетико" в 21 веке, сделавшим хет-трик в двух матчах подряд
-
"Тоттенхэм" – "Рочдейл" - 6:1 (обзор)
-
Ткачев: "Меня звали в "Штутгарт", но я выбрал ЦСКА"
-
Хет-трик Льоренте вывел "Тоттенхэм" в четвертьфинал Кубка Англии
-
АЗ и "Фейеноорд" сыграют в финале Кубка Голландии
-
Марсело и Кроос должны восстановиться к матчу с ПСЖ, Модрич - вряд ли
-
Гризманн вошел в пятерку самых результативных игроков из Ла Лиги с сезона 2014/15
-
Гризманн - третий игрок "Атлетико" в 21 веке, забивший за клуб более 100 голов