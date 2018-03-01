ПСЖ снова громит "Марсель" и выходит в полуфинал Кубка Франции

Центральным противостоянием на стадии четвертьфинала Кубка Франции стала схватка двух самых титулованных команд в этом соревновании ПСЖ и "Марселя" на столичном "Парк де Пренс". Любопытно, что всего несколько дней назад парижане и провансальцы выясняли отношения в рамках национального первенства и тот матч завершился не только разгромным поражением подопечных Руди Гарсии, но и скандалом, связанным с травмой одного из лучших футболистов мира Неймара. По окончании встречи всплыла информация о том, что марсельцы якобы специально нанесли травму бразильскому нападающему, дабы таким образом усмирить его и тем самым выбили его со строя, как минимум, на два месяца.

По сравнению с воскресным поединком главнокомандующий столичного клуба прогнозируемо применил внушительную ротацию. Неприкасаемыми остались лишь Тьяго Силва, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Помимо травмированного Неймара на участие в матче не мог рассчитывать и дисквалифицированный Дани Алвес, поэтому свой шанс с первых минут получили Тома Менье и Анхедь Ди Мария. Руди Гарсия также поменял пол стартового состава. На скамейке для запасных остались сидеть такие основные исполнители, как Йоанн Пеле, Роланду, Джордан Амави, Андре Замбо-Ангисса и Валер Жермен. А главная звезда "южан" Димитри Пайе не попал даже в заявку на матч.

В отличие от предыдущей дуэли, кубковый матч команды начали достаточно в среднем темпе. С первых же минут "Марсель" захватил инициативу, но это продолжалось совсем недолго и никакой угрозы хозяйским воротам не принесло. Напротив, уже на восьмой минуте ПСЖ имел великолепную возможность открыть счет, но выстрел Берчиче с линии штрафной мастерски парировал Манданда. А уже в следующем выпаде должен был забить Кавани, но уругвайца подвела точность.

В целом, весь первый тайм не оправдывал ожидания зрителей – был достаточно скучным. Провансальцы так и не смогли создать ничего опасного у ворот Кевина Траппа. Парижане также получали мало удовольствия от игры, хотя важнейший гол в раздевалку им все же удалось провести: Ди Мария с радиуса штрафной нанес удар своей нерабочей правой и мяч рикошетом от Рами влетел в ближний угол ворот французского ветерана.

Во второй половине встречи подопечные Унаи Эмери не откладывать на потом и уже в самом дебюте закрыли все вопросы относительно победителя. На 48-й минуте дубль оформил Ди Мария, снова расстреляв ближний угол гостевых владений. После этого хозяева перешли на эконом-режим, а провансальцы не сильно то и рвались отыграться.

Не имел права уйти с поля без забитого мяча Кавани, который на 81-й минуте провел свой дежурный гол и таким образом оформил второй парижский разгром "Марселя" в течение трех дней.

ПСЖ – "Марсель" – 3:0

Голы: Ди Мария, 45+1 – 1:0, Ди Мария, 48 – 2:0, Кавани, 81 – 3:0

ПСЖ: Трапп, Менье (Рабьо, 79), Т. Силва, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Т. Мотта (Диарра, 74), Дракслер, Мбаппе (Пасторе, 46), Ди Мария, Кавани

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Абденнур, Сакаи, Лопес, Л. Густаво (Камара, 58), Товен (Сари, 53), Сансон (Амави, 74), Окампос, Н’Джие

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Ювентус" - "Аталанта" | http://soccernews.ru