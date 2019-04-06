ПСЖ снова попробует купить игрока "Наполи" Аллана

СЖ готов в очередной раз попробовать купить игрока "Наполи" Аллана. La Gazzetta dello Sport.

В зимнее трансферное окно парижский клуб уже предпринимал попытку приобрести 28-летнего бразильца, однако "Наполи" просил за игрока 80 миллионов евро.

Сейчас ПСЖ готов предложить клубу 60-70 миллионов евро, в самому Аллану - 8 млн евро в год вместо 2 млн, которые он получает в "Наполи". Эти факторы смогут повлиять на бразильца и он убедит свой клуб отпустить его.

В нынешнем сезоне Аллан участвовал в 27 матчах, отметившись 3 ассистами.

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