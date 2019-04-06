ПСЖ снова попробует купить игрока "Наполи" Аллана
СЖ готов в очередной раз попробовать купить игрока "Наполи" Аллана. La Gazzetta dello Sport.
В зимнее трансферное окно парижский клуб уже предпринимал попытку приобрести 28-летнего бразильца, однако "Наполи" просил за игрока 80 миллионов евро.
Сейчас ПСЖ готов предложить клубу 60-70 миллионов евро, в самому Аллану - 8 млн евро в год вместо 2 млн, которые он получает в "Наполи". Эти факторы смогут повлиять на бразильца и он убедит свой клуб отпустить его.
В нынешнем сезоне Аллан участвовал в 27 матчах, отметившись 3 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Торино
|31
|49
|7
|Лацио
|29
|48
|8
|Рома
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Парма
|31
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Кальяри
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11