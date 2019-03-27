ПСЖ снова теряет Кавани

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ПСЖ снова теряет Кавани

Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани снова угодил в лазарет, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, на тренировке футболист получил рецидив мышечного повреждения бедра. На восстановление ему потребуется не менее двух недель.

Напомним, что 32-летний нападающий не выходит на поле с 9 февраля, если не учитывать несколько минут в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Кавани сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 22 гола и сделал 8 ассистов.

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