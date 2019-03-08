ПСЖ собирается избавиться от пяти футболистов в летнее трансферное окно
Сразу пять футболистов могут покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям издания, парижский клуб готов продать защитника Тома Менье, полузащитников Кристофера Нкунку, Анхеля Ди Марию, а также нападающих Хесе Родригеса и Эдинсона Кавани.
Напомним, что ПСЖ в третий раз подряд вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв "Манчестер Юнайтед" (2:0, 1:3). При этом, в чемпионате Франции парижский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 17 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19