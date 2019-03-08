ПСЖ собирается избавиться от пяти футболистов в летнее трансферное окно

1 Теги псжэдинсон кавани анхель ди мариятомас меньехесе родригес

ПСЖ собирается избавиться от пяти футболистов в летнее трансферное окно

Сразу пять футболистов могут покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб готов продать защитника Тома Менье, полузащитников Кристофера НкункуАнхеля Ди Марию, а также нападающих Хесе Родригеса и Эдинсона Кавани.

Напомним, что ПСЖ в третий раз подряд вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв "Манчестер Юнайтед" (2:0, 1:3). При этом, в чемпионате Франции парижский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 17 очков.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ди Марию жалко. Топ игрок, который так и не смог найти свое место. Везде, даже в Реале, он вечно был на подхвате. Вроде и играет хорошо, но не жалко избавиться. Надеюсь, если уйдет из ПСЖ, найдет команду, где будет героем. Ведь это будет скорей всего, последний шанс.

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