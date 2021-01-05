ПСЖ собирается летом подписать Рамоса и Месси

Теги псжреал мадридбарселонасерхио рамослионель месситрансферы

ПСЖ собирается летом подписать Рамоса и Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил президенту королевского клуба Флорентино Пересу о намерении перейти в ПСЖ, утверждает El Chiringuito TV.

В ходе разговора испанский защитник сообщил об амбициозных планах парижан заполучить его и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Примечательно, что по окончании нынешнего сезона оба футболиста станут свободными агентами, поэтому ПСЖ придётся потратиться только на их контракты.

Не пропустите: Серхио Рамос считает, что Перес хочет его ухода из "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов