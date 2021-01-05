ПСЖ собирается летом подписать Рамоса и Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил президенту королевского клуба Флорентино Пересу о намерении перейти в ПСЖ, утверждает El Chiringuito TV.

В ходе разговора испанский защитник сообщил об амбициозных планах парижан заполучить его и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Примечательно, что по окончании нынешнего сезона оба футболиста станут свободными агентами, поэтому ПСЖ придётся потратиться только на их контракты.

Не пропустите: Серхио Рамос считает, что Перес хочет его ухода из "Реала". | http://soccernews.ru