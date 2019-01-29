ПСЖ собирается обойти финансовый фэйр-плей ради очередного трансфера

1 Теги сёя накадзимапсжпортимоненсе

ПСЖ собирается обойти финансовый фэйр-плей ради очередного трансфера

ПСЖ хочет купить японского нападающего "Портимоненсе" Сея Накадзиму, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Португальцы оценивают форварда в 35 миллионов евро, поэтому ПСЖ придется провернуть хитрую схему, чтобы обойти требования финансового фэйр-плей. Накадзиму купит катарский клуб "Аль-Духайль", который также принадлежит руководству ПСЖ. После этого японец перейдет в парижский клуб на правах аренды. Также игроком интересуется "Шахтер".

24-летний Накадзима в нынешнем сезоне провел 14 матчей за "Портимоненсе" во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых пасов.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Красавцы парижане) вертят правилами как хотят, и не придраться даже. ФФ вообще отменить надо.

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