ПСЖ собирается уволить Леонардо по двум причинам

Фото твиттер Фабрицио Романо

Стало известно, почему руководство ПСЖ решило отправить в отставку спортивного директора клуба Леонардо.

По информации AS, уход бразильского функционера вероятен по окончании нынешнего сезона.

Боссы парижан расстанутся с менеджером по двум причинам - неудовлетворение летней трансферной кампанией и ситуация с Килианом Мбаппе.

Сообщается, что руководство ПСЖ недовольно игрой некоторых футболистов, над подписанием которых работал Леонардо в прошлом году.

Что касается Мбаппе, то его так и не удалось убедить продлить контракт, истекающий 30 июня.

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