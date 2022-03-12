ПСЖ собирается уволить Леонардо по двум причинам
Стало известно, почему руководство ПСЖ решило отправить в отставку спортивного директора клуба Леонардо.
По информации AS, уход бразильского функционера вероятен по окончании нынешнего сезона.
Боссы парижан расстанутся с менеджером по двум причинам - неудовлетворение летней трансферной кампанией и ситуация с Килианом Мбаппе.
Сообщается, что руководство ПСЖ недовольно игрой некоторых футболистов, над подписанием которых работал Леонардо в прошлом году.
Что касается Мбаппе, то его так и не удалось убедить продлить контракт, истекающий 30 июня.
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13