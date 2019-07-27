ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара

3 Теги псжбарселонанеймартрансферы

ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара

Форвард ПСЖ Неймар близок к возвращению в "Барселону".

По сведениям Cuatro, парижане согласились на условия каталонцев, которые предлагают в обмен на Неймара нескольких своих футболистов. Отмечается, что большую роль в переговорах сыграл агент бразильца Пини Захави.

Трансфер может состояться уже на следующей неделе. Напомним, что "Барса" готова отдать в ПСЖ Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо или Ивана Ракитича.

ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

Читайте также: "Барселона" сообщила ПСЖ, что готова обсудить переход Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике:Она вернется, она вернется, Она мне ночью заменяет солнце!

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

Привед друх! Ты ещё жив?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я еще молод

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Испанцы больше не в моде, Зидан смотрит в сторону международного рынка! Рассказываем о новом трансферном векторе мадридского "Реала""

Испанцы больше не в моде, Зидан смотрит в сторону международного рынка! Рассказываем о новом трансферном векторе мадридского "Реала""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов