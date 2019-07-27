ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара

Форвард ПСЖ Неймар близок к возвращению в "Барселону".

По сведениям Cuatro, парижане согласились на условия каталонцев, которые предлагают в обмен на Неймара нескольких своих футболистов. Отмечается, что большую роль в переговорах сыграл агент бразильца Пини Захави.

Трансфер может состояться уже на следующей неделе. Напомним, что "Барса" готова отдать в ПСЖ Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо или Ивана Ракитича.

ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

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