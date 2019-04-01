ПСЖ согласовал контракт с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Эррерой

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ПСЖ согласовал контракт с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Эррерой
Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера близок к переходу в ПСЖ, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, футболист согласовал с парижским клубом условия личного контракта. Зарплата игрока в ПСЖ составит 8,8 миллионов евро в год. Летом у Эрреры закончится контракт с "МЮ", поэтому он достанется французам бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Эррера провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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