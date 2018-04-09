ПСЖ согласовал контракт с новым тренером

ПСЖ согласовал контракт со своим новым главным тренером, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, в следующем сезоне на смену нынешнему наставнику парижан придет Томас Тухель, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия". Контракт с 44-летним немецким специалистом французский гранд подпишет термином на два года, с возможностью продления его еще на 12 месяцев.

Напомним, ПСЖ нацелился на очередного бразильца. | soccernews.ru