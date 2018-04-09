ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
ПСЖ согласовал контракт со своим новым главным тренером, информирует Bild.
Так, по сведениям издания, в следующем сезоне на смену нынешнему наставнику парижан придет Томас Тухель, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия". Контракт с 44-летним немецким специалистом французский гранд подпишет термином на два года, с возможностью продления его еще на 12 месяцев.
Напомним, ПСЖ нацелился на очередного бразильца. | soccernews.ru
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|Ницца
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|Нант
|32
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|32
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|11
|Дижон
|32
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|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Амьен
|32
|37
|14
|Анжер
|32
|36
|15
|ФК Кан
|32
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|16
|Страсбур
|32
|34
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|Тулуза
|32
|30
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|Труа
|32
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|Лилль
|32
|28
|20
|Метц
|32
|22