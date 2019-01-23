ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших игроков Серии А

ПСЖ хочет купить бразильского полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб уже договорился с футболистом по условиям личного контракта и готов платить ему зарплату в размере восьми миллионов евро в год. Впрочем, парижан еще нужно согласовать с "Наполи" сумму трансфера, который оценивает игрока в 120 миллионов евро.

28-летний Аллан выступает за "Наполи" с 2015 года. За свою карьеру он провел за неаполитанский клуб 157 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 19 голевых пасов.

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