ПСЖ согласовал контракт с потенциальным новичком
Хавбек "Эвертона" Идрисса Гейе, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.
Как сообщает 101greatgoals, 29-летний сенегалец готов подписать с клубом соглашение на 4,5 года. Напомним, что "ириски" хотят выручить с продажи игрока не менее 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гейе провел 21 игру, однако результативными действиями не отличился.
Напомним, что ПСЖ сосредоточился на попытках подписать Гейе, так как не смог договориться с "Зенитом" по трансферу Леандро Паредеса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14