ПСЖ согласовал контракт с потенциальным новичком

Хавбек "Эвертона" Идрисса Гейе, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает 101greatgoals, 29-летний сенегалец готов подписать с клубом соглашение на 4,5 года. Напомним, что "ириски" хотят выручить с продажи игрока не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гейе провел 21 игру, однако результативными действиями не отличился.

Напомним, что ПСЖ сосредоточился на попытках подписать Гейе, так как не смог договориться с "Зенитом" по трансферу Леандро Паредеса.

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