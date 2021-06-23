"ПСЖ" согласовал личный контракт с Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока

Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо. футболист сборной Марокко и миланского "Интера" Ашраф Хакими близок к тому, чтобы продолжить карьеру в "ПСЖ".

По информации источника, руководство парижского гранда согласовало с футболистом контракт сроком на пять лет.

Отмечаетися, что в ближайшее время "ПСЖ" официально сделает улучшенное предложение "Интеру" о трансфере Хакими. Называется сумма порядка 70 миллионов евро, также сообщается, что в предложении будут предусмотрены бонусы.

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