ПСЖ согласовал переход полузащитника "Манчестер Юнайтед"
ПСЖ договорился о переходе испанского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, парижский клуб согласовал с игроком условия личного контракта. В данный момент ведутся переговоры только о сроках соглашения, оно будет подписано на четыре или пять лет.
Эррера летом станет свободным агентом и достанется ПСЖ бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Эррера провел за "МЮ" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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