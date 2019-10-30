ПСЖ согласовал продление контракта с одним из лидеров команды

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ПСЖ согласовал продление контракта с одним из лидеров команды

ПСЖ договорился о продлении контракта с итальянским полузащитником Марко Верратти, сообщает RMC.

По сведениям издания, новое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Переговоры велись в течение нескольких месяцев и завершились успехом.

Стоит отметить, что летом 2018 года Верратти хотел перейти в "Барселону", но парижский клуб отказался его продавать.

26-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. Всего он провел за клуб 290 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 48 результативных передач.

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