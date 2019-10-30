ПСЖ согласовал продление контракта с одним из лидеров команды
ПСЖ договорился о продлении контракта с итальянским полузащитником Марко Верратти, сообщает RMC.
По сведениям издания, новое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Переговоры велись в течение нескольких месяцев и завершились успехом.
Стоит отметить, что летом 2018 года Верратти хотел перейти в "Барселону", но парижский клуб отказался его продавать.
26-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. Всего он провел за клуб 290 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 48 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
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|5
|Брест
|11
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|6
|Анжер
|11
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|Марсель
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|Ренн
|11
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|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
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|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
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|14
|Амьен
|11
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|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
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|17
|Тулуза
|11
|12
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|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
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