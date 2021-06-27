"ПСЖ согласовал трансфер Хакими из "Интера"

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"ПСЖ согласовал трансфер Хакими из "Интера"Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, трансфер Ашрафа Хакими из миланского "Интера" в "ПСЖ" почти завершен.

По информации источника, чемпион Италии получит от французского гранда 60 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов.

Отмечается, что вчера, 26 июня, стороны пришли к соглашению. Марокканский латераль пройдет медосмотр на следующей неделе и заключит контракт с парижанами до лета 2026 года.

Как ранее сообщалось в СМИ, в "ПСЖ" оклад Хакими будет равняться 10 миллионам евро за сезон, что в два раза больше, нежели в "Интере".

В прошедшем сезоне футболист сыграл 37 матчей в Серии А за "Интер", в которых забил 7 голов и сделал 8 голевых передач.

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