ПСЖ согласовал трансфер хавбека дортмундской "Боруссии"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.
Как сообщает Paris United, стороны договорились, что 22-летний игрок переберется во Францию сразу после того, как "шмели" подпишут Акселя Витселя.
Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценила Вайгля в 50 миллионов евро.
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