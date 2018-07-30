ПСЖ согласовал трансфер хавбека дортмундской "Боруссии"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Paris United, стороны договорились, что 22-летний игрок переберется во Францию сразу после того, как "шмели" подпишут Акселя Витселя.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценила Вайгля в 50 миллионов евро.

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