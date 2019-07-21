ПСЖ согласовал трансфер хавбека "Эвертона"
Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе продолжит карьеру в ПСЖ.
Как сообщает CanalPlus, клубы достигли договоренности по трансферу сенегальца. Парижане заплатят за игрока 32 миллиона евро плюс бонусы.
Отмечается, что официально о трансфере будет объявлено на предстоящей неделе.
В прошлом сезоне на счету Гуйе две голевые передачи в 35 играх.
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|Команда
|М
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|38
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|Лилль
|38
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|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27