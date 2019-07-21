ПСЖ согласовал трансфер хавбека "Эвертона"

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает CanalPlus, клубы достигли договоренности по трансферу сенегальца. Парижане заплатят за игрока 32 миллиона евро плюс бонусы.

Отмечается, что официально о трансфере будет объявлено на предстоящей неделе.

В прошлом сезоне на счету Гуйе две голевые передачи в 35 играх.

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