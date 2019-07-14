ПСЖ согласовал трансфер игрока дортмундской "Боруссии"

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ПСЖ согласовал трансфер игрока дортмундской "Боруссии"
Французский защитник дортмундской "Боруссии" Абду Диалло близок к переходу в ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб договорился о переходе футболиста за 32 миллиона евро. Ожидается, что на следующей неделе француз подпишет с ПСЖ пятилетний контракт.

23-летний Диалло выступает за "Боруссию" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сыграл 16 матчей за молодежную сборную Франции.

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