ПСЖ согласовал трансфер игрока дортмундской "Боруссии"
Французский защитник дортмундской "Боруссии" Абду Диалло близок к переходу в ПСЖ, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, парижский клуб договорился о переходе футболиста за 32 миллиона евро. Ожидается, что на следующей неделе француз подпишет с ПСЖ пятилетний контракт.
23-летний Диалло выступает за "Боруссию" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сыграл 16 матчей за молодежную сборную Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19