ПСЖ согласовал трансфер сенегальского хавбека

Теги псжэвертонидрисса гуйетрансферы

ПСЖ согласовал трансфер сенегальского хавбека

ПСЖ в ближайшее время усилится полузащитником "Эвертона" Идрисса Гуйе, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере 29-летнего сенегальца. Сумма сделки составит 32 миллиона евро.

Напомним, что в январе парижане уже пытались купить хавбека, но тогда "ириски" отказались расставаться с ним.

Гуйе выступает за "Эвертон" с 2016 года, сыграл 108 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ подписал воспитанника "Барселоны", которого называют "новым Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена

Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов