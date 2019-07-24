ПСЖ согласовал трансфер сенегальского хавбека

ПСЖ в ближайшее время усилится полузащитником "Эвертона" Идрисса Гуйе, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере 29-летнего сенегальца. Сумма сделки составит 32 миллиона евро.

Напомним, что в январе парижане уже пытались купить хавбека, но тогда "ириски" отказались расставаться с ним.

Гуйе выступает за "Эвертон" с 2016 года, сыграл 108 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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