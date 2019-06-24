ПСЖ согласовал условия контракта с Милинковичем-Савичем
Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич в скором времени перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает Blic.
По данным источника, 24-летний игрок почти согласовал с парижанами все условия контракта. Переговоры находятся в завершающей стадии.
Пока не известно, сколько ПСЖ придется заплатить за трансфер Милинковича-Савича.
Ранее сообщалось, что парижский клуб готов отдать за игрока 170 миллионов евро.
В минувшем сезоне полузащитник участвовал в 41 матче за "Лацио", забив 7 голов и сделав 3 ассиста.
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