ПСЖ согласовал условия контракта с Милинковичем-Савичем

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ПСЖ согласовал условия контракта с Милинковичем-Савичем

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич в скором времени перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает Blic.

По данным источника, 24-летний игрок почти согласовал с парижанами все условия контракта. Переговоры находятся в завершающей стадии.

Пока не известно, сколько ПСЖ придется заплатить за трансфер Милинковича-Савича.

Ранее сообщалось, что парижский клуб готов отдать за игрока 170 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник участвовал в 41 матче за "Лацио", забив 7 голов и сделав 3 ассиста. 

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