ПСЖ согласовал условия нового контракта с одним из лидеров команды
Хавбек ПСЖ Марко Верратти подпишет с клубом новое соглашение.
Как сообщает Paris United, новый контракт будет действовать до 2024 года, а зарплата итальянца теперь составит 10 миллионов евро за сезон.
Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. За это время игрок в составе команды выиграл 19 трофеев.
В этом сезоне на счету Верратти одна голевая передача в 23 играх.
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Вермален за 12 лет травмировался 24 раза
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
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