ПСЖ согласовал условия нового контракта с одним из лидеров команды

Хавбек ПСЖ Марко Верратти подпишет с клубом новое соглашение.

Как сообщает Paris United, новый контракт будет действовать до 2024 года, а зарплата итальянца теперь составит 10 миллионов евро за сезон.

Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. За это время игрок в составе команды выиграл 19 трофеев.

В этом сезоне на счету Верратти одна голевая передача в 23 играх.

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