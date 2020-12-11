ПСЖ сохраняет интерес к Деле Алли

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ПСЖ сохраняет интерес к Деле Алли

ПСЖ по-прежнему хочет заполучить полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, парижане намерены в январе сделать новое предложение о трансфере 24-летнего футболиста.

Во французском клубе высоко оценивают свои шансы заполучить звёздного англичанина текущей зимой.

В этом сезоне Алли сыграл за "Тоттенхэм" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 52 миллиона евро.

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