ПСЖ сохраняет интерес к Деле Алли
ПСЖ по-прежнему хочет заполучить полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, парижане намерены в январе сделать новое предложение о трансфере 24-летнего футболиста.
Во французском клубе высоко оценивают свои шансы заполучить звёздного англичанина текущей зимой.
В этом сезоне Алли сыграл за "Тоттенхэм" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 52 миллиона евро.
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