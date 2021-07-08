ПСЖ сохраняет интерес к Роналду

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ПСЖ сохраняет интерес к Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

ПСЖ не отказался от идеи заполучить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, представители парижского клуба контактируют с агентом звёздного футболиста Жорже Мендешем.

Сам португалец пока не определился со своим будущим, но проект ПСЖ он считает достаточно привлекательным.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, за три сезона он сыграл 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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