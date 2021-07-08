ПСЖ сохраняет интерес к Роналду
Фото инстаграм Криштиану Роналду
ПСЖ не отказался от идеи заполучить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, представители парижского клуба контактируют с агентом звёздного футболиста Жорже Мендешем.
Сам португалец пока не определился со своим будущим, но проект ПСЖ он считает достаточно привлекательным.
36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, за три сезона он сыграл 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
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