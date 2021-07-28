ПСЖ сомневается в покупке Погба
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Будущее полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным.
Как сообщает The Athletic, ПСЖ на данный момент пытается узнать, чего хочет сам игрок.
По информации источника, в клубе не уверены, нужно ли предпринимать попытки купить француза сейчас, что приведет к огромным тратам, или же подождать до 2022 года, когда у Погба истечет контракт и подписать его на правах свободного агента.
Напомним, что "МЮ" подписал Погба в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро из "Ювентуса".
Также не пропустите: Переговоры между "Барселоной" и Мориба зашли в тупик. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РПЛ опубликовала расписание на второй тур (фото)
-
Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира
-
Вылет Германии, победа Бразилии и ничья между Испанией и Аргентиной: все результаты третьего тура олимпийского футбольного турнира
-
Давид Алаба заразился коронавирусом
-
Дзюба, Головин и Акинфеев вошли в топ-50 самых успешных звезд России
Лента новостей
-
Восемь арбитров из России могут привлекаться для работы в еврокубках и на матчах сборных
-
ЦСКА приглашает главного врача сборной России
-
Журналист Алланазаров рассказал, когда Шомуродов перейдет в "Рому"
-
Онопко прокомментировал свое попадание в тренерский штаб сборной России
-
Журналист Гордон: "Спецслужбы США говорят, что был куплен ЧМ не только в России, но и в ЮАР и Катаре"
-
"Челси" объявил о подписании нового вратаря
-
Ван Анхольт перешл в "Галатасарай"
-
"Реал" может продать Азара, Бэйла, Йовича и Иско
-
Бруну Фернандеш поделился ожиданями от сезона
-
ПСЖ сомневается в покупке Погба
-
Переговоры между "Барселоной" и Мориба зашли в тупик
-
Анчелотти обсудит с Эдегором будущее игрока
-
Федотов высказался о проблемах с составом у "Сочи"
-
Родриго де Пауль прокомментировал свой переход в "Атлетико"
-
"Зенит" сделал предложение ЦСКА по Влашичу
-
Шомуродов близок к переходу в "Рому". Названа сумма сделки
-
РПЛ опубликовала расписание на второй тур (фото)
-
Определились все участники плей-офф футбольного олимпийского турнира
-
Вылет Германии, победа Бразилии и ничья между Испанией и Аргентиной: все результаты третьего тура олимпийского футбольного турнира
-
Азар приехал в расположение "Реала" с травмой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18