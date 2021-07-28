ПСЖ сомневается в покупке Погба

Теги манчестер юнайтедпсжполь погбатрансферы

ПСЖ сомневается в покупке ПогбаФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Будущее полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным.

Как сообщает The Athletic, ПСЖ на данный момент пытается узнать, чего хочет сам игрок.

По информации источника, в клубе не уверены, нужно ли предпринимать попытки купить француза сейчас, что приведет к огромным тратам, или же подождать до 2022 года, когда у Погба истечет контракт и подписать его на правах свободного агента.

Напомним, что "МЮ" подписал Погба в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро из "Ювентуса".

Также не пропустите: Переговоры между "Барселоной" и Мориба зашли в тупик. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА приглашает главного врача сборной России

ЦСКА приглашает главного врача сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов