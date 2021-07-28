ПСЖ сомневается в покупке Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Будущее полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным.

Как сообщает The Athletic, ПСЖ на данный момент пытается узнать, чего хочет сам игрок.

По информации источника, в клубе не уверены, нужно ли предпринимать попытки купить француза сейчас, что приведет к огромным тратам, или же подождать до 2022 года, когда у Погба истечет контракт и подписать его на правах свободного агента.

Напомним, что "МЮ" подписал Погба в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро из "Ювентуса".

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