ПСЖ сомневается в возвращении Рамоса на высокий уровень

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

В ПСЖ сомневается в том, что испанский защитник Серхио Рамос сумеет вернутся на высокий уровень после тяжелой травмы, сообщает Get French Football News.

Защитник еще не сыграл ни одного матча за парижский клуб после летнего трансфера.

По информации источника, изначально ПСЖ испытывал оптимизм по поводу возвращения центрального защитника в лучшую форму, однако после перехода у испанца были выявлены проблемы с коленом и икроножной мышцей.

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